الهارب بهجت صابر يسب محمود حسين وإبراهيم منير يهدده بالسجن للتوقف

سيطرت حالة من الغضب على نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، إبراهيم منير، بسبب أفعال بعض عناصر الإرهابية الموجودين فى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم الإخوانى بهجت صابر.

سبب غضب نائب مرشد الإخوان أمين عام التنظيم الدولى هو فيديوهات العنصر الإخوانى التى يبثها عبر صفحته بموقع «فيسبوك» ويهاجم فيها قادة الإخوان وعلى رأسهم محمود حسين، أمين عام الجماعة. واشتعل غضب الإخوان بعد أن كتب محيى عيسى، القيادى الإخوانى التاريخى، منشورًا طويلًا عن فيديوهات السب التى يبثها «صابر» مستنكرًا صمت قادة الإخوان وتجاهلهم هذا العنصر المحسوب عليهم.

وكتب «عيسى»: «المسيئون للشعب وللدين.. أرسل لى صديق مقيم فى أمريكا فيديو صادمًا لأحد أدعياء الثورة يُدعى بهجت صابر وقد صدمنى هذا الكم الهائل من السباب والألفاظ المسيئة». وأضاف: «كانت الصدمة الأكبر عندما دخل على الخط أحد المتابعين له وعاتبه على سبه الإخوان، فإذا بهذا الماخور من القاذورات البشرية يقذف قيادات الإخوان ويذكر بالاسم إبراهيم منير والدكتور محمود حسين بأبشع وأقذر الألفاظ ويسب آباءهم وأمهاتهم على الهواء مباشرة دون أدنى خجل».

ووفق مصادر مطلعة على أنشطة الإخوان فإن قادة الجماعة حذروا «صابر» من أفعاله، مهددين إياه بتقديم شكاوى رسمية ضده قد تكون سببًا فى سجنه.

