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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» يؤيد انتخابات النواب بنظام 75% للقائمة و25% للفردي

الخميس 23/يناير/2020 - 06:13 م
اللواء محمد الغباشي،
اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن
إسلام نصير
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قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إنه يستعد بقوة من خلال الأمانات المختلفة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لافتًا إلى أن وجهة نظر الحزب التي تم التوافق عليها أن تجرى الانتخابات البرلمانية بنسبة 75% للقائمة المغلقة و25% للفردي أو حتى الثلث للفردي والثلثين للقائمة.

وأضاف الغباشي في تصريحات لـ«الدستور» أن تغليب نظام القائمة سيثري الحياة الحزبية بشكل أكبر، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تحتم التوافق بين القوى الحزبية وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والحزبية.

وأوضح الغباشي أن الحزب وضع استراتيجية واضحة لتدريب وتأهيل كوادر الحزب من الذين تنطبق عليهم شروط حسن السمعة والنزاهة والقدرة على التواصل الشعبي والجماهيري، وأن الحزب سيبحث كل المشاورات التي تتم على الساحة السياسية لتشكيل قائمة وطنية.

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