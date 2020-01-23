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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خارجية اليمن تشيد بموقف مصر الداعم للحكومة الشرعية

الخميس 23/يناير/2020 - 06:11 م
محمد الحضرمي
محمد الحضرمي
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أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أن بلاده لن تنسى مواقف مصر الداعمة لليمن وحكومته الشرعية، وحفاوة ترحيبها واستقبالها لمئات الآلاف من المواطنين اليمنيين النازحين المضطرين للخروج من اليمن بسبب الانقلاب الحوثي على الشرعية وما تبعه من كارثة إنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليمني اليوم، مع سفير مصر غير المقيم لدى اليمن أحمد فاروق.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المستجدات على الساحة الوطنية.

وثمّن وزير الخارجية اليمني كل ما تقدمه مصر من دعم للحكومة الشرعية في مجال بناء القدرات وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة في الكثير من المجالات.

بدوره، أعرب السفير المصري عن تعازيه لضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في محافظة مأرب، مجددا إدانة مصر واستنكارها لهذا الاستهداف الإرهابي، ومؤكدًا استمرار دعم مصر للحكومة الشرعية، وأعرب عن تمنياته بعودة الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع اليمن.

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