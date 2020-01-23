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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أكد سمير راغب، مدير المؤسسة العالمية للدرسات، أن المال القطرى والبذخ القطرى والرشاوى القطرية للقوة المؤثرة فى القرار الدولى يجعل على هذه الدول تتراجع فى إتخاذ قرار يدين قطر .

سمير راغب: قطر تقدم رشاوى لمنع محاسبتها دوليًا

الخميس 23/يناير/2020 - 05:55 م
سمير راغب
سمير راغب
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أكد سمير راغب مدير المؤسسة العالمية للدراسات، أن الأموال والرشاوى القطرية التي تدفعها الدوحة للقوى المؤثرة فى المجتمع الدولي و"اللوبيات" في الدول الكبرى، يجعل هذه الدول تتراجع عن اتخاذ قرار يدين قطر.

وأشار خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ضعف أمير قطر أمام الغرب وترك جيشه ووطنه مستباحين أمام العديد من الدول أضعف من موقفه أمام شعبه، لذا قام تميم بتقديم الرشاوى والأموال فى محاولة للاستقواء بالخارج ضد شعبه.

وأضاف راغب أنه رغم وجود حديث واضح عن تقديم رشاوى من قبل قطر، لعدد من المسئولين في منظمات وجهات دولية، إلا أنه حتى اللحظة لا يوجد من يحاول فتح هذه الموضوعات والملفات، أمام المؤسسات الدولية لمحاسبة قطر.

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