صحيفة تركية: كارثة بيئية بسبب «مشروع قناة أردوغان» بإسطنبول

قالت صحيفة "جمهوريت" التركية، إن قناة إسطنبول الجديدة تهدد سواحل بحر مرمرة بكارثة بيئية، في إضافة جديدة لسلسلة المخاطر التي قد تتعرض لها مدينة إسطنبول جراء حفر القناة، وقال حسين ألان، رئيس غرفة مهندسي الجيولوجيا في تركيا، إن قناة الشحن المخطط لها في إسطنبول يمكن أن تدمر الساحل المحيط ببحر مرمرة بأكمله.وتابع: إن اختلافا في الارتفاع مقداره سنتيمترا واحدا بين بحر مرمرة والبحر الأسود، من خلال القناة التي ستصل بين البحرين، سيؤدي إلى تآكل بري شديد على طول الساحل، مضيفا، في إشارة إلى مشروع قناة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إذا تم بناؤه، فسوف يواجه الساحل بأكمله حول بحر مرمرة فيضانات في السنوات اللاحقة، ولن تتمكن من رؤية أي من الشواطئ الموجودة"، وذلك حسب الصحيفة.وقالت الصحيفة إن وزارة البيئة والتحضر في تركيا وافقت على تقرير تقييم الأثر البيئي لـKanal Istanbul، الأسبوع الماضي، على الرغم من اعتراضات عدة خبراء أكدوا الآثار السلبية المحتملة للمشروع على البيئة، وقال ناسي جورور، أستاذ علم الجيولوجيا المشهور، إن قناة اسطنبول قد تؤدي إلى تفاقم الأضرار الناجمة عن أي زلزال كبير في منطقتي تشاتالكا وتشيكميسيه الغربيتين بالمدينة، والمناطق المتاخمة للمدخل الجنوبي للقناة المقترحة.