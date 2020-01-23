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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تفاصيل افتتاح أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنيسة

الخميس 23/يناير/2020 - 03:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تريزة شنودة _جرجس صفوت
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تنطلق، خلال الأسبوع المقبل، فعاليات أسبوع الصلاة لأجل وحدة الكنيسة، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين بكنيسة العائلة المقدسة بمنطقة الزيتون، وتبدأ فعاليات افتتاح أسبوع الصلاة، بموكب الدخول بلحن أفلوجيمنوس فريق شمامسة العائلة المقدسة، ثم صلاة افتتاحية.

ويلقي بعدها الأب أغسطينوس موريس، راعى الكنيسة كلمة ترحيب، ثم يلقي الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط القس رفعت فكري كلمة روحية، ثم تعقبها كلمة الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأب بولس جرس.

ويشارك بالحضور ممثلون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية، والكنيسة الكاثوليكية، وتختتم فعاليات افتتاح الأسبوع بفقرة صلاة من أجل الوحدة، وصلاة الختام والبركة الرسولية.

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