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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زوجة الشهيد وائل طاحون تنهمر بالبكاء خلال حفل عيد الشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 12:19 م
زوجة الشهيد وائل
زوجة الشهيد وائل طاحون
هدير شعراوي
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دخلت زوجة الشهيد العقيد وائل طاحون، وابنتها زوجة الشهيد ماجد عبد الرزاق فى نوبة بكاء، تأثرًا بالعرض الفني لاحتفال عيد الشرطة، والذى شارك فيه ابنها وعدد من الفنانين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

يأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، إذ أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.

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