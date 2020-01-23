الرئيس السيسى يشهد عرضًا غنائيًا واستعراضيًا باحتفال عيد الشرطة

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضًا غنائيًا واستعراضيًا، وفقرات غنائية بعنوان "هنا مصر"، "سنة ورا سنة"، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ68 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.يأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ68، إذ أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.