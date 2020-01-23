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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثين بـ«صحراوي بني سويف»

الخميس 23/يناير/2020 - 09:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقي 5 أشخاص مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادثين متفرقين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

في الأول لقي 4 أشخاص مصرعهما وأصيب أخر في تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بحري "نفق سنور"، هم "محمد.ط.ح" 38 سنة، "حمادة" 23 سنة، "على.ح.ح" 25 سنة،"حماده.ر.م" 23 سنة، وجميعهم مقيمون بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة "حمادة.أ.ج" 27 سنة مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر ونقل إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وفى الحادث الثاني، لقى سائق مصرعه في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي نفق سنور في اتجاه المنيا بدائرة المحافظ، يدعى "محمد.ي.م" 45 سنة، ومقيم بمركز بني مزار بمحافظة المنيا ونقل إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

هذا ورفعت إدارة مرور بني سويف آثار الحادثين وإعادة حركة السير على الطريق لطبيعتها.

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