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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020

الخميس 23/يناير/2020 - 05:46 ص
المعاطف الزاهية
المعاطف الزاهية
نور أيمن
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تعرف المعاطف بالشتاء بالألوان الداكنة كونها الأكثر تناسبًا مع الأزياء الشتوية، لكن اختلف الأمر بعام ٢٠٢٠، حيث ظهرت المعاطف الملونة الفاتحة بكل سهولة.

لذلك نقدم لكم أبرز المعاطف بالألوان الفاتحة موضة شتاء عام ٢٠٢٠ بحسب مدونات الموضة:

الإطلالة موحدة الدرجات مع المعطف الملون:
ظهر العديد من مدونات الموضة عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور «انستجرام» بإطلالة اللون الموحد من خلال الاستعانة بالمعطف الملون مع قطع من نفس درجات لونه، حيث إنه يمكن تنسيق اللون السماوي مع الأزرق.

ألوان المعطف الفاتحة:
ظهر المعطف الشتوي صيحة عام ٢٠٢٠ باللون الأحمر والأصفر والأخضر والبنفسجي للحصول على إطلالة عصرية متجددة، بجانب أنها تمنحك الدفء.

موضة المعطف الملون مع الملابس بالألوان الزاهية:
سيطرت بقوة في موضة 2020 المعاطف الملونة والتي يتم تنسيقها مع الملابس الزاهية، فاختارت العديد من مدوني الموضة تنسيق المعاطف الخضراء مع بنطلون أحمر، مع البالطو البرتقالي وسترة فوشيا.

اختيار المعطف
ينتشر «البالطو» بأشكالة عدة ومختلفة؛ لذلك يجب اختياره بشكل يتناسب مع الجسم، حيث لابد أن تبتعد ذات القوام الممتلئ عن الياقة العريضة لتكسبها طول وإطلالة رشيقة، أما الرفيعة يمكنها اختيار ذلك المعطف ذات الياقة العريضة.

ما تقوم به الألوان الزاهية:
تلعب الألوان الزاهية دور أساسي في المظهر والإحساس بالانتعاش ولمسة جاذبيةٍ ونعومة تخطف الأنظار، عندما يتم تنسيقه بشكل لائق بحسب مايوضحه خبراء الموضة أثناء مقابلتهم التليفزيونية.

ويمكن ارتداء التوب ذا لونٍ زاهٍ للغاية، وينسق مع تنورةٍ ذات لونٍ محايد، والعكس صحيح للحصول على إطلالة زاهية، ويأتي ذلك من خلال التوليفات اللونية المكونة من الألوان الدافئة والباردة، مثل الوردي والبرتقالي، للحصول على مظهر ملفت، والأزرق السماوي مع الأزرق الغامق لإطلالة دافئة أيضًا.
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020
«المعاطف الزاهية الرز».. صيحات شتاء عام 2020

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