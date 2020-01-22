أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن لواء الثورة الإرهابي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تنظيم لواء الثورة الإرهابي يقوده الإرهابي يحيى موسى من تركيا، مشيرا إلى أن القبض على عناصر التنظيم الإرهابي قبل 25 يناير ضربة موجعة للجماعة الإرهابية.وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن المركز الرئيسي للعمليات الإرهابية في مصر متواجد في تركيا، ويديره أحمد عبدالرحمن، وهو مسئول الجناح العسكري للإخوان في أنقرة، والإرهابي أيمن عبدالغني زوج ابنة الإرهابي خيرت الشاطر، ومؤسس كتائب حلوان.وأوضح "موسى"، أن أيمن عبدالغني، كان لديه دور كبير في مكتب محمد مرسي، أثناء حكم الإخوان، متابعا: "كان عين خيرت الشاطر في الرئاسة آنذاك.. والآن يقوم بتحريك الشارع".وبين مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن قطر هي من تمول التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أن مركز التنظيم الإرهابي في لندن هو من يخطط للعمليات الإرهابية.