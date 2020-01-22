«قطب» الإخوان.. عقل الإرهاب في فيلم وثائقي على dmc

عرضت فضائية "dmc"، مساء اليوم، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "قطب"، عن القيادي الإخواني سيد قطب، يكشف عن عدة أسئلة، منها "من هو سيد قطب؟ وكيف عاش حياته قبل العمل السياسي؟ وكيف انضم إلى الجماعة الإرهابية؟ وما سبب اهتمامه بكتب عباس العقاد؟"، كما يوضح الفيديو تجربة سيد قطب عندما ذهب للولايات المتحدة.ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، إن سيد قطب شخصية قلقة، وهناك فارق كبير بين الشخصية القلقة والشخصية المستقرة الآمنة.وأضاف "الأزهري"، أن هذه الشخصية القلقة سببها أنه كلما أردنا الغوص وراء تيار من تيارات التكفير والدماء سنجد اسم "سيد قطب".وقال الناقد سيد محمود، إن سيد قطب اعتبر نفسه من اللحظة الأولى صاحب رسالة، مشيرًا إلى أن أول كتاب لسيد قطب هو "مهمة الشاعر في الحياة".