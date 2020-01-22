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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إيمي طلعت زكريا: بشرني في المنام بـ«الزهر لما يلعب»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:49 م
إيمي طلعت
إيمي طلعت
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، تفاصيل ترشيحها للمشاركة في مسرحية "الزهر لما يلعب"، مع الفنان سمير غانم.

وقالت إيمي خلال لقائها في برنامج mbc Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إنها تلقت اتصال هاتفي من الفنان سمير غانم، يخبرها فيه أنه يريدها للمشاركة في المسرحية ويعد هذا هو العمل الثاني لها معه.

وأضافت، أنها تلقت مكالمة أخرى من المؤلف أحمد الإبياري لمشاركتها في العمل، مؤكدة أنها سعيدة بمشاركتها مع قامة كبيرة بحجم الفنان سمير غانم.

وكشفت إيمي، أنها شاهدت رؤيا لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، قبل توقيعها للعقد بيومين، وأهداها في الرؤيا الأولى له مبلغ مالي هو نفسه الذي وقعت به عقد المسرحية وبنفس شكل الأموال الحقيقية التي تلقتها، معبرة عن سعادتها بإحساسه بها حتى بعد وفاته.

وقال الفنان سمير غانم، عن ترشيحه لإيمي: "اختارت إيمي بنت طلعت لسببين الأول حبًا في هذا الإنسان لأنه طوال فترة عمله معي كان يموتني من الضحك، علاوة على أنها محتاجة للعمل لأن طلعت زكريا تركهم بدون شيء وإن شاء الله هتكون كويسة".

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