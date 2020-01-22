إقبال على الجناح المصرى بمعرض «الفيتور» الإسبانى (صور)

كشف هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، والمشارك بمعرض الفيتور للسياحة والسفر المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن هناك إقبالًا على الجناح المصرى المشارك بالمعرض فى يومه الأول.وأوضح أنه شارك فى افتتاح أمس الاربعاء، غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، والسفير عمر سليم، سفير مصر بإسبانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من القطاع السياحى الخاص والمعنيين بالسياحة الثقافية.وأضاف إدريس، فى تصريح خاص لـ"الدستور" من إسبانيا، أن شاشات العرض الموجودة داخل الجناح المصرى التى تقوم بعرض فيلم وثائقي عن أعمال بناء المتحف، لفتت انتباه كل الموجودين عن المعرض، وخاصة أن هناك تساؤلات من جانب كل منظمى الرحلات الأجنبية عن افتتاح المتحف.وأوضح أن هناك شغفًا للجميع لما سيضمه المتحف من مقتنيات أثرية، كما أن تصميم الجناح على هيئة معبد فرعوني بألوان حديثة، مزود بأعمدة عليها كتابات هيروغليفية يدعم منتج السياحة الثقافية، وبما يتناسب مع اتجاهات السائح الإسباني المهتم بالسياحة الثقافية.