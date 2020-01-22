رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

إقبال على الجناح المصرى بمعرض «الفيتور» الإسبانى (صور)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:29 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
رامى حسين
طباعة
كشف هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، والمشارك بمعرض الفيتور للسياحة والسفر المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن هناك إقبالًا على الجناح المصرى المشارك بالمعرض فى يومه الأول.

وأوضح أنه شارك فى افتتاح أمس الاربعاء، غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، والسفير عمر سليم، سفير مصر بإسبانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من القطاع السياحى الخاص والمعنيين بالسياحة الثقافية.

وأضاف إدريس، فى تصريح خاص لـ"الدستور" من إسبانيا، أن شاشات العرض الموجودة داخل الجناح المصرى التى تقوم بعرض فيلم وثائقي عن أعمال بناء المتحف، لفتت انتباه كل الموجودين عن المعرض، وخاصة أن هناك تساؤلات من جانب كل منظمى الرحلات الأجنبية عن افتتاح المتحف.

وأوضح أن هناك شغفًا للجميع لما سيضمه المتحف من مقتنيات أثرية، كما أن تصميم الجناح على هيئة معبد فرعوني بألوان حديثة، مزود بأعمدة عليها كتابات هيروغليفية يدعم منتج السياحة الثقافية، وبما يتناسب مع اتجاهات السائح الإسباني المهتم بالسياحة الثقافية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

ترامب معلقًا على إجراءات عزله: أترك الأمر للشيوخ

منذ حوالي 16 ساعة

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

منذ حوالي 20 ساعة

«بعد 15 سنة من الصحبة».. كيف أجبرت «دعاء» أيمن نور على الزواج منها؟

منذ يوم

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

ترامب معلقًا على إجراءات عزله: أترك الأمر للشيوخ

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

الإحصاء: إسقاط الجنسية عن ثلث المهاجرين المصريين منذ 2011

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

دهون البطن تؤدي إلى نوبات القلب

التثدى لدى الرجال.. أسبابه وطرق الوقاية

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

طرح أحدث عناوين «كتاب اليوم» في معرض القاهرة الدولى

عمرو العادلي: دور النشر لا ترحب بالقصة القصيرة (حوار)

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"دكان جدي".. الجزء الأول من سيرة ذاتية لمحمد طاهر التوارجي