القصة الكاملة لاحتفال دبي بالسنة الصينية للعام الثالث على التوالي

نظرًا لاقتراب السنة الصينية الجديدة، تستضيف مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من السياح الصينيين، حوالي ٥٠.٠٠٠ زائر للاحتفال بحلول العام الصيني الجديد الموافق يوم ٢٥ يناير ٢٠٢٠، ما دفع عضو مجلس إدارة "هلا بالصين"، محمد سعيد الشحي، إلى وصف الاحتفال في دبي بأنه "أكبر احتفالات السنة الصينية الجديدة خارج الصين".تعكف المدينة العربية على التحضير من أجل الاستقبال المحتلفين بأكبر احتفال بالسنة الصينية الجديدة بجعل معظم الأنشطة مستوحاة من أجواء الاحتفال فى الصين.يشار إلى أنه من ضمن الأماكن بدبي التي تظهر عليها معالم الاحتفال هي: "سيتي ووك"، وشاطئ "كايت بيتش"، وتُعد احتفالات السنة الصينية الجديدة هذا العام في دبي الأكبر إلى الآن.وأطلقت الإمارات خلال 2020 مبادرة مشتركة تدعى "هلا بالصين" بالتعاون مع مجموعة دبي القابضة وشركة "مراس"، واللتان بدأ العديد من الاحتفالات والنشاطات الثقافية في أنحاء شتى بالمدينة للاحتفال بالعام الصيني الجديد.