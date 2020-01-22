البورصة تربح 3.8 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بدعم من عمليات الشراء الاستباقية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية بالسوق، على رأسها البنك التجاري الدولي.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 695.7 مليار جنيه.على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" بنسبة 82. 0%، بما يعادل 112،39 نقطة ليصل إلى مستوى 13752 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنسبة 78. 0%، بما يعادل 4.11 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 531.81 نقطة، وسط تداولات محدودة لم تتجاوز قيمتها حوالي 451.19 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 95.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 15.1 ألف صفقة شراء وبيع.