«كورونا» يعلق الرحلات البريطانية للصين

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تعزيز إجراءات المراقبة لجميع الرحلات القادمة من ووهان في الصين، حيث ينتشر فيروس كورونا.وانتشرت حالة من الفزع الشديد بين مختلف دول العالم، بشأن الانتشار السريع لفيروس كورونا المكتشف حديثًا بالصين بمنطقة ووهان، خاصة بعد الإعلان عن إصابة أول حالة بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا القاتل.ورصدت تقارير صحيفة، أن الفيروس يتفشى بشكل سريع حيث أسفر حتى الآن عن إصابة أكثر من 300 شخص وقتل ما يقارب من 6 أشخاص، وذلك منذ ظهوره من أيام قليلة فقط في الصين.