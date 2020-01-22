المؤشر نيكى ينخفض 0.12% فى بداية التعامل بطوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.وهبط نيكي 0.12 في المئة ليسجل 23835.49 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.14 في المئة إلى 1732.48 نقطة.يذكر أن المؤشر نيكي القياسي انخفض، أمس الثلاثاء، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.ونزل نيكي 0.04 في المئة ليسجل 24072.81 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.02 في المئة إلى 1743.78 نقطة.