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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالبساتين للمحاكمة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:56 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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قررت نيابة البساتين، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المحمول من المواطنين في الطريق الدائري بأسلوب «الخطف» عن طريق استقلال دراجة نارية بمنطقة البساتين.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عاطلين وراء سرقة هاتف محمول من سيارة أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة، وذلك بعد أن رصدت المتابعة الإعلامية تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «انتشار وقائع سرقات الهواتف المحمولة»، متضمنًا تعرض شخص لواقعة سرقة هاتفه المحمول بأسلوب «الخطف» من قِبل شخصان يستقلان دراجة بخارية «بدون لوحات معدنية» أثناء تواجده داخل السيارة قيادته أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة البساتين.

وعلى الفور تم إجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلًا من «جلال.م.م» 30 سنة عاطل، ومقيم دائرة قسم دار السلام، و«خيرى.م.خ» 25 سنة عاطل سابق اتهامه في قضايا سرقة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين والقوة المرافقة من ضبطهما، أثناء استقلالهما دراجة بخارية «بدون لوحات معدنية» ملك وقيادة الأول، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما تليفون محمول ماركة سامسونج «مجهول المصدر».

وبمواجهتهما بالتحريات أيداها، واعترافا بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة بأسلوب «الخطف» باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، وتمكن التوصل إلى المجني عليه، وتبين «محمد.م.ع» 28 سنة محاسب ومقيم دائرة قسم مدينة نصر أول، وبإستدعاه تعرف على الهاتف المحمول واتهمها بالسرقة، وقرر عدم قيامه بتحرير محضر بواقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهما للوقوف على مدى نشاطهم الإجرامي.

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