جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية

تمكنت جمارك السلوم، برئاسة محمد عجمي، بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.فبناءا على إخبارية سرية مشتركة من قسم البحث الجنائي بميناء السلوم وإدارة جمارك السلوم بوجود معلومات بمحاولة تهريب كمية من البضائع المخالفة داخل مشمول السيارة رقم «ن ف ا 853» مقطورة رقم «ه ى ت 618» قيادة السائق «ا. د. س»، والمحملة بشكائر أسمنت مصدرة إلى دولة ليبيا، بيان الجمركي «413» باسم شركة «أ. ا. ل»وبالعرض على أسامة حسن عوض، مدير إدارة الصادر، قرر تشكيل لجنة من علاء عنتر مدير حركة، وأحمد صبري مأمور، وإبراهيم محمد رئيس قسم حركة التفتيش، بحضور صابر رمضان، ومحمد السعيد أمن جمركي، حيث تبين وجود 4 كرتونة بداخلها 76 زجاجة خمور سعة 1 لتر، أنواع مختلفة، منشأ السويد وفرنسا، مخبأة بين شكاير الأسمنت.وبلغت التعويضات المستحقة 5 مليون و161 ألف و762 جنيهًا.وقرر محمد عجمي نصار مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر الضبط رقم 14 لسنة 2020، وإحالة المتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا، والتحفظ على المضبوطات والسيارة، وحرر المحضر أحمد نصار.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على جمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.