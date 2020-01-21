منة الشرقاوى تدير اللقاء الفكرى لهانى عازر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تدير الإعلامية منة الشرقاوي اللقاء الفكري مع المهندس هاني عازر، سفير معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ«51»، وذلك الخميس المقبل الموافق 23 يناير الجاري، في تمام الخامسة مساءً، بالقاعة الرئيسية بالمعرض.وانضم المهندس هاني عازر لمبادرة «سفراء المعرض»، التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب لأول مرة؛ في إطار دعم وتطوير المعرض، وترعاها وزارة الثقافة التي تتبعها الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع مجلة «إيجيبشيان جيوجرافيك».وضمت المبادرة مع عازر كلًا من: «النجم محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا ومنتخب مصر، وسيدة المسرح العربي الفنانة القدير سميحة أيوب، وعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، والفنان التشكيلي العالمي الدكتور أحمد مصطفى».