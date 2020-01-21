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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

موريتانيا: تعيين وزير جديد للاقتصاد والصناعة ومحافظ للبنك المركزي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:48 م
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
وكالات
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أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء، تعديلا طفيفا في الحكومة تم بموجبه تعيين عبد العزيز ولد الداهي وزيرا للاقتصاد والصناعة بعد تركه منصب محافظ البنك المركزي الموريتاني إثر انقضاء ولايته التي امتدت خمس سنوات.

وتم كذلك بموجب نفس المرسوم تعيين الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر محافظا (حاكما) للبنك المركزي الموريتاني بعد شغله لوزارة الاقتصاد لمدة ستة أشهر.

وهذا هو أول تعديل في حكومة رئيس الوزراء إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا منذ تشكيلها في أغسطس الماضي.

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