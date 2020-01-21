رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
مجلس الأمن يدعو الأطراف الليبية للتوصل سريعًا لوقف لإطلاق النار

محافظات

استجابة لـ«الدستور».. رئيسة حى شرق الإسكندرية تتعهد بحل مشاكل «خورشيد القبلية»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:42 م
منطقة خورشيد القبلية
منطقة خورشيد القبلية
هبه عويضه
طباعة
تفقدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، منطقة خورشيد القبلية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات بالمنطقة، وكذلك مدى استيعاب المصارف الموجودة بالمنطقة لمواجهة النوات القادمة.

واستمعت «شعبان» لشكاوى المواطنين بالمنطقة، حيث وجهت رئيس حي شرق مسئولي الإصلاح الزراعي بسرعة تطهير المصارف بالمنطقة وإزالة جميع الرواسب لاستيعاب مياه الأمطار بالنوات القادمة، كما شددت على إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال التطهير، وكذلك الحالة الاستيعابية للمصارف بعد إزالة كافة الرواسب.

جاء ذلك بحضور إدارة المتابعة الميدانية ومسئولي الإصلاح الزراعي والصرف الصحي، في إطار الحرص على إيصال الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا وتحديدًا المناطق النائية.

وكانت قد نشرت «الدستور»، الإثنين، تقرير عن معاناة أهالي منطقة خورشيد القبلية؛ بعنوان: «النهر الأسود» أهالي منطقة خورشيد بالإسكندرية يتجولون في مياه الصرف، وتواصلت مع عدد من أهالي المنطقة الذين تحدثوا عن معاناتهم التي يعيشون فيها منذ 45 يومًا؛ بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالشوارع، مما أدى إلى غرق الشوارع الرئيسية والداخلية بالمنطقة، فضلًا عن مشكلتهم الكبرى بعدم وجود شبكة صرف صحي بالمنطقة.
استجابة لـ«الدستور».. رئيسة حى شرق الإسكندرية تتعهد بحل مشاكل «خورشيد القبلية»
استجابة لـ«الدستور».. رئيسة حى شرق الإسكندرية تتعهد بحل مشاكل «خورشيد القبلية»
استجابة لـ«الدستور».. رئيسة حى شرق الإسكندرية تتعهد بحل مشاكل «خورشيد القبلية»
استجابة لـ«الدستور».. رئيسة حى شرق الإسكندرية تتعهد بحل مشاكل «خورشيد القبلية»
استجابة لـ«الدستور».. رئيسة حى شرق الإسكندرية تتعهد بحل مشاكل «خورشيد القبلية»
استجابة لـ«الدستور».. رئيسة حى شرق الإسكندرية تتعهد بحل مشاكل «خورشيد القبلية»
استجابة لـ«الدستور».. رئيسة حى شرق الإسكندرية تتعهد بحل مشاكل «خورشيد القبلية»
استجابة لـ«الدستور».. رئيسة حى شرق الإسكندرية تتعهد بحل مشاكل «خورشيد القبلية»
استجابة لـ«الدستور».. رئيسة حى شرق الإسكندرية تتعهد بحل مشاكل «خورشيد القبلية»
استجابة لـ«الدستور».. رئيسة حى شرق الإسكندرية تتعهد بحل مشاكل «خورشيد القبلية»

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم عن انتحار طالب «2 ثانوي»: نحتاج بحثا اجتماعيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

تركى آل شيخ يطالب النادى الأهلى بحسم موقف الرئاسة الشرفية

منذ حوالي 20 ساعة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لوزير التنمية المحلية على تحصيل رسوم النظافة

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

تركى آل شيخ يطالب النادى الأهلى بحسم موقف الرئاسة الشرفية

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

الباز يكشف فضيحة فبركة الجزيرة لواقعة الأسلحة القطرية في ليبيا

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

اكتشاف خلايا مناعية تقضي على السرطان

دراسة صادمة تكشف سبب الإصابة بالنوبة القلبية

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

منوعات

«شانيل» تقدم عرض أزياء مستوحى من سنوات مؤسستها في دير الراهبات

دراسة تكشف التأثير السلبي لاستهلاك اللحوم على البيئة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

«الفن القبطى وجمالياته» فى ورشة إحياء التراث بـ«الحضارة الإسلامية»

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح «الحلم»

أسماء الفائزين بجائزة الفنون في مسابقة فاروق حسني

فاروق حسني: لم أتدخل في تحكيم جائزة الفنون لعام 2020