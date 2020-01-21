استجابة لـ«الدستور».. رئيسة حى شرق الإسكندرية تتعهد بحل مشاكل «خورشيد القبلية»

تفقدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، منطقة خورشيد القبلية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات بالمنطقة، وكذلك مدى استيعاب المصارف الموجودة بالمنطقة لمواجهة النوات القادمة.واستمعت «شعبان» لشكاوى المواطنين بالمنطقة، حيث وجهت رئيس حي شرق مسئولي الإصلاح الزراعي بسرعة تطهير المصارف بالمنطقة وإزالة جميع الرواسب لاستيعاب مياه الأمطار بالنوات القادمة، كما شددت على إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال التطهير، وكذلك الحالة الاستيعابية للمصارف بعد إزالة كافة الرواسب.جاء ذلك بحضور إدارة المتابعة الميدانية ومسئولي الإصلاح الزراعي والصرف الصحي، في إطار الحرص على إيصال الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا وتحديدًا المناطق النائية.وكانت قد نشرت «الدستور»، الإثنين، تقرير عن معاناة أهالي منطقة خورشيد القبلية؛ بعنوان: «النهر الأسود» أهالي منطقة خورشيد بالإسكندرية يتجولون في مياه الصرف، وتواصلت مع عدد من أهالي المنطقة الذين تحدثوا عن معاناتهم التي يعيشون فيها منذ 45 يومًا؛ بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالشوارع، مما أدى إلى غرق الشوارع الرئيسية والداخلية بالمنطقة، فضلًا عن مشكلتهم الكبرى بعدم وجود شبكة صرف صحي بالمنطقة.