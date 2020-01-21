هل تصبح إفريقيا بوابة بريطانيا للاستثمار بدلًا عن «الأوروبي»؟

قال السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، توضح التهافت على إفريقيا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يريد بداية جديدة مع إفريقيا يستفيد فيها الطرفان، بعكس ما الماضي الذي كان مظلم ومجحف.أوضح السفير الشاذلي، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الصعب في الوقت الحالي أن نطمح لأن تكون إفريقيا بوابة للاستثمار بدلا من الاتحاد الأوروبي، بالنسبة لبريطانيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأزوربي يمثل قوة اقتصادية وسياسية هائلة، ومن المهم على الدول الإفريقية أن تواجه بريطانيا والصين كجبهة موحدة.ولفت إلى أن أفريقيا بها 53 دولة يقطنها مليار وربع المليار، صادراتها 282 مليار دولار، بينما بريطانيا وحدها صادراتها 490 مليار، مردفًا:"هناك فرق هائل، لا نستطيع القول أن إفريقيا بديل، لكن قارة لها جاذبية خاصة، وثرية ثراء هائل بالمواد الطبيعية".وواصل:"هناك زخم وطلب هائل على الموارد الأولية التي لا يستطيع أحد يوفرها قدر إفريقيا، وهناك تهافت على إفريقيا لا يمثله الدول الأوربية فقط، وإنما دخلت الصين والهند وكوريا الجنوبية أيضًا".