رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«بعد 15 سنة من الصحبة».. كيف أجبرت «دعاء» أيمن نور على الزواج منها؟

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:33 م
أيمن نور
أيمن نور
محمود عرفات
طباعة
كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، عن القصة الكاملة لعلاقة المذيعة دعاء حسن بالهارب أيمن نور، من بداية التعارف إلى إعلان الزواج.

قال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن المعلومات عن هذه القصة كلها موثقة من داخل محيطين بأيمن نور داخل قناة الشرق، موضّحًا أن القصة بدأت من القاهرة بعد اتهام أيمن نور في تزوير توكيلات، وحبسه ثم خروجه من السجن، ومشاركته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكان في هذا التوقيت تعرف على دعاء حسن وكانت تعمل لديه سكرتيرة.

وأوضح أن أيمن نور بطبيعته لا يفرق كثيرًا بين الزوجة والسكرتيرة في العلاقات الخاصة، لافتًا إلى أن دعاء حسن وقتها كانت سيدة متزوجة ولديها 5 بنات، وعندما استشعر زوجها ارتباط دعاء حسن بأيمن نور، قرر أن يطلقها ويأخذ بناته الخمس.

وتابع أن دعاء حسن انتقلت للإقامة مع أيمن نور في شقته بالزمالك، وهي شقة ضخمة مساحتها 1000 متر، وظلت تعيش معه في الزمالك حتى 30 يونيو، وعندما سافر أيمن نور إلى بيروت، سافرت معه وكانت تعيش أيضا بلا زواج معه في بيروت.

استكمل أنه عندما انتقل أيمن نور من بيروت إلى تركيا اصطحب معه دعاء حسن، ولم يكن بينهما زواج، مشيرًا إلى أن هذا الوضع ظل قائما في تركيا، رغم أن دعاء حسن كانت تعلم أن أيمن نور صاحب علاقات متعددة.

وواصل أنه في فيلا أيمن نور بإسطنبول عاشت فترة صحفية تدعى إيمان، وحاول أيمن نور أن يضمها إلى حريمه ولكنها رفضت، وكذلك حاول أيمن نور أن يضم مذيعة سورية تدعى ديمة إلى حريمه، لكنها رفضت، ولعبت دعاء حسن دورا في "تطفيشها" من القناة.

واستكمل أن أيمن نور كانت لديه خادمتان هربتا أكثر من مرة من بيته؛ لأنه يتحرش بهما، منوهًا إلى أنه عندما حدثت أزمة قناة الشرق وثار العاملون فيها ضد أيمن نور، وكانت دعاء حسن وفتاة مقيمة مع أيمن نور في بيته، نشر سامي كمال الدين قصتها على إحدى صفحات فيسبوك، وتساءل عن سر هذه العلاقة؟

وواصل أنه بعد أن كثرت الأقاويل حول دعاء حسن في تركيا بدأت الضغوط على أيمن نور لإعلان زواجهما، متابعا أن البعض قد يتساءل لماذا الآن؟، وهما عاشا معا دون زواج منذ 2005.

وتابع الباز أن دعاء حسن كانت تمتلك الملف الكامل للتمويلات التي يحصل عليها أيمن نور، وكانت تمسك برقبته بهذه الطريقة، بل كان يرسلها أيمن نور في كل مكان.

وتابع: أن أيمن نور في الحقيقة يعاني من ضعف جنسي، ويحيط نفسه بالعديد من السيدات ليخفي هذه الحقيقة، في حين أن مقربين منه أكدوا أنه يعاني من هذا الضعف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"عاجز جنسيًا".."أسرار البوتوكس والعلاقات المشبوهة لأيمن نور"

"قصة المختل"... تفاصيل أول تقرير طبي عن قوى أيمن نور العقلية (فيديو)

"فضيحة ابتزاز جنسي".. الباز يكشف ماذا فعل أيمن نور مع المذيعة عزة الحناوي؟

"الوجه العفن للإخوان".. قيادات الجماعة سرقت أموال التبرعات.. وأيمن نور اللص الأكبر

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الباز يكشف «عصابة إخوانية» تتآمر على مصر من خلال السوشيال

منذ حوالي 5 ساعات

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

منذ يومين

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

منذ أقل من ساعتين

حسن الرداد يرد على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

تفاصيل ضبط مسئول الإسكان بحي دارالسلام لتلقيه رشوة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

إنفوجراف

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

مصر تستحوذ على 25% من اتفاقيات الشركات الناشئة (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

اكتشاف خلايا مناعية تقضي على السرطان

دراسة صادمة تكشف سبب الإصابة بالنوبة القلبية

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

منوعات

دراسة تكشف التأثير السلبي لاستهلاك اللحوم على البيئة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

خطوات اتباع نظام صحي سليم

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

أسماء الفائزين بجائزة الفنون في مسابقة فاروق حسني

فاروق حسني: لم أتدخل في تحكيم جائزة الفنون لعام 2020

إيناس عبدالدايم: ما زلنا نجني ثمار إنجازات فاروق حسني في الثقافة

انطلاق احتفالية مؤسسة فاروق حسني للإعلان عن الفائز بجائزة الفنون