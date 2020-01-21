الأمم المتحدة: نصف مليار شخص يعانون من الأجور غير الكافية

ذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها اليوم، أن الأجورغير الكافية تؤثر على ما يقرب من نصف مليار شخص، وأن هناك توقعات بارتفاع نسبة البطالة في 2020، جاء ذلك في تقرير جديد حول العمالة والاتجاهات الاجتماعية في العالم لعام 2020، الذي أشار أيضًا إلى أن هناك 267 مليون شاب خارج دائرة العمالة، والتعليم، والتدريب.وعقب المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، على تلك النتائج بقوله إنه "بالنسبة لملايين الأشخاص العاديين، من الصعب بشكل متزايد بناء حياة أفضل من خلال العمل، إن عدم المساواة والاستثناءات الكبيرة المرتبطة بالعمل تمنعهم من العثور على عمل لائق ومستقبل أفضل، وهذا اكتشاف خطير للغاية وله آثار عميقة ومقلقة على التماسك الاجتماعي".وأفادت منظمة العمل الدولية بأن ما يقرب من نصف مليار شخص، يعملون في ساعات عمل مدفوعة الأجر وقد لا يحصلون على فرص عمل كافية، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تزيد البطالة بنحو ٥ر٢ مليون شخص في عام 2020.وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يزداد الفقر المعتدل أو الشديد في العمل، في الفترة ما بين 2020 و2121 في البلدان النامية، مما يزيد من العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف الاول من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في القضاء على الفقر في كل مكان بحلول عام 2030.ويؤثر الفقر في العمل (المعرّف بكسب أقل من 3.20 دولار في اليوم) حاليًا على أكثر من 630 مليون عامل، أي واحد من كل خمسة من العاملين في العالم.