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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جانتس يدعو ترامب لإعلان «صفقة القرن» ويؤكد: سنضم غور الأردن

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:26 م
بيني جانتس
بيني جانتس
سارة الشلقاني
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أعلن بيني جانتس، رئيس حزب «أزرق أبيض»، اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن، بعد انتخابات الكنيست المقرر لها 2 مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون بتنسيق مع المجتمع الدولي وليس بقرار أحادي الجانب.

وقال، خلال جولة بمناطق غور الأردن والبحر الميت: "نحن نكرر هذا ونؤكد أن وادي الأردن هو درع لإسرائيل على الجبهة الشرقية، والمنطقة ستبقى تحت سيطرة إسرائيل في أي سيناريو ممكن تخيله"، موضحًا أن الحكومات الإسرائيلية السابقة التي فكرت في تسليم المنطقة مقابل اتفاق نهائي مع السلطة الفلسطينية كانت مخطئة، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا جانتس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إعلان خطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، قبل انتخابات الكنيست، متابعا: "آمل أن يطرح ترامب خطته للسلام، وأتطلع إلى نشرها في أقرب وقت ممكن".

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