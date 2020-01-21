عاصى الحلانى عن استبعاد «هايدى» من «ذا فويس كيدز»: الفرق اكتملت

وأوضح أن "المدربين لا يغيرون ملابسهم طوال حلقات اختيار المواهب، لأنه من الممكن في بعض الأحيان، أن تمر حلقة دون اختيار ولا موهبة"، مشيرا إلى أن "هايدي من الممكن أن تشترك في البرنامج العام المقبل، حتى تنال حظها من المشاركة مرة أخرى".

علق الفنان عاصي الحلاني، أحد مدربي الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، على أزمة استبعاد الطفلة المصرية هايدي محمد، من تجربة أداء البرنامج، في مرحلة "الصوت وبس".وقال الحلاني، في تسجيل صوتي لبرنامج "MBC Trending"، "إن صوت هايدي، من أروع الأصوات، التي مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقًا لاختياراتهم"، مضيفًا: "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب في نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين".وتابع: "البرنامج حدد خلال هذا العام 15 صوتًا فقط لكل مدرب، ولذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق، وهذه المشكلة عادة ما تتكرر في كل مواسم البرنامج، سواء للشباب أو للأطفال".وأوضح عاصي الحلاني أن إدارة البرنامج في حالة اكتمال الفرق تكون مجبرة على جعل المشتركين يختارون ما بين الظهور في البرنامج مع استبعادهم، أو عدم المشاركة، احترامًا لمجهود وتحضيرات كل مشترك.