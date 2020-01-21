نادين نجيم من كواليس أول يوم تصوير لـ«النقيب سما»

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من كواليس أول يوم تصوير لمسلسل "النقيب سما"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2020.وعلقت نادين نسيب نجيم على الصورة، قائلة: "نهاركم حلو أول شي أتمنى الأيام يلي جابي تكون رواق وسلام وخير علينا كلنا إن شاء الله، وادعولنا بالتوفيق بلشنا تصوير وعم نحاول قدر المستطاع نكون إيجابيين ومتفائلين، ويارب العمل يعجبكم".وأردفت: "أما بالنسبة لقصة العمل الأخبار المتداولة غير صحيحة العمل ما اله أي علاقة بمسلسل عزيزة، مسلسل ٢٠٢٠ قصة جديدة تدور حول أحداث بوليسية درامية ورومانسية مع صراعات داخلية بتوجع القلب، ما بدي أحكي كتير عن دوري بترك التعليق الكم لما ينعرض المسلسل #النقيب_سما".وظهرت نادين نسيب نجيم بإطلالة أنيقة، حيث اعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.