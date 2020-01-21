انفجار وتسريب فى خط غاز بالمنصورة (فيديو)

شهدت مدينة المنصورة، منذ قليل، انفجارًا وتسريبًا فى خط الغاز الرئيسى بمنطقة سندوب بمحافظة الدقهلية، وأكد مصدر أمني بمديرية الأمن أن سبب الانفجار "لودر" حفر تابع لمحافظة الدقهلية، أثناء قيامه بتغيير ماسورة مياه، حيث كسر ماسورة خط الغاز، وتسبب في الكارثة.وقد دفعت قوات الحماية المدنية بالدقهلية بـ١٢ سيارة إطفاء للسيطرة على الوضع، ولتلافي أى مخاطر قد تضر بالمواطنين، بالإضافة لعدد كبير من قوات الأمن لفرض كردون حول المنطقة، ولإبعاد المواطنين عن أي خطر.