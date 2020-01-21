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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

اليابان تتخذ إجراءات للتعامل مع فيروس «كورونا»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اتخذت الحكومة اليابانية، مجموعة من الإجراءات للتعامل مع فيروس كورونا عقب ظهور أول حالة إصابة مؤكدة في البلاد الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" التقى عددا من الوزراء المعنيين لمناقشة هذا الأمر، وقاموا بالاتفاق على قيام مسئولي الحجر الصحي بالكشف على الأشخاص المقبلين من المناطق التي تفشى بها الفيروس من أجل منع تفشيه في اليابان، كما ستقوم السلطات بتتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع المصابين بالفيروس.

وقالت الحكومة، إنها ستنسق مع الدول الأخرى والمنظمات المعنية، كما ستجمع المعلومات من منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الصحية، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ المواطنين على الفور بأية معلومات جديدة حول الفيروس.

من جانبه، قال آبي إنه لم يتم التأكد بعد من انتقال الإصابة بالفيروس من شخص إلى آخر، إلا أن هناك حاجة إلى توخي الحذر بسبب استمرار ارتفاع عدد المصابين في الصين، مطالبا الوزراء بمتابعة تفشي الفيروس والتطورات الأخرى ذات الصلة.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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