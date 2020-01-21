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محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:57 ص
معدن الذهب- أرشيفية
معدن الذهب- أرشيفية
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تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.

وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:

أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24: 779 إلى 782
عيار 22: 714 إلى 717
عيار 21: 682 إلى 684
عيار 18: 585 إلى 586
عيار 14: 455 إلى 456
عيار 12: 390 إلى 391
الأونصية: 24240 إلى 24311 
الجنيه الذهب: 5456 إلى 5472
الكيلو: 779429 إلى 781714

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة السعر بالجنيه المصري   
اسعار الذهب عيار 24: 791.73  
سعر الذهب عيار 22: 725.76  
اسعار الذهب عيار 21: 692.78  
اسعار الذهب عيار 18: 593.81  
سعر الذهب عيار 14: 461.85 
سعر الذهب عيار 12: 395.87  
سعر الذهب عيار 9: 296.90  
أسعار أوقية الذهب: 24623  
أسعار جنيه الذهب: 5542 جنيه
أسعار كيلو الذهب: 791730 جنيه

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