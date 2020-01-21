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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران طلبت أجهزة من أمريكا لتفريغ الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:50 ص
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
وسام عطية
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أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، إن إيران طلبت أجهزة من السلطات الأمريكية والفرنسية حتى يتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين لكنها لم تتلق ردا إيجابيا.

وفي ثاني تقرير لها منذ كارثة إسقاط الطائرة، قالت الهيئة إنها لا تملك الأجهزة اللازمة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق الخاصة بالطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينج 737.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني، الطائرة، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وكانت إيران، قالت إنها ستفرغ بيانات الرحلة وأجهزة تسجيل الأصوات على أراضيها بعد إشارات متضاربة بشأن ما إذا كانت سترسل الصندوقين الأسودين للخارج بناء على طلب كندا وأوكرانيا ودول أخرى لها مواطنون قتلوا في الحادث.

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