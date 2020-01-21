نصائح للفتيات للتغلب على المشكلات الشائعة عند وضع «المكياج»

يعتبر الشتاء من أكثر الفصول التى تسبب عائقًا للكثير من الفتيات؛ بسبب رطوبة الجو والأمطار وتقلب الجو من أتربة وعواصف.فالظهور بإطلالة مشرقة ورائعة في الشتاء يبدأ من تعلم الطريقة الصحيحة لوضع أدوات التجميل حتى لا تسبب المشكلات للبشرة، لذا قدمت أخصائية التجميل سلمى محمد، عدد من النصائح لأكثر المشكلات شيوعًا للفتيات عند وضع «المكياج».- الماء أساس العناية بالبشرة في الشتاءقالت خبيرة التجميل، إن المياه سواء بالصيف او الشتاء تعد من أقوى المرطبات، لذا تنصح بضرورة المواظبة على غسل الوجه واليدين بالماء.وأضافت سلمى، أن استخدام المرطب من الأشياء الأساسية خلال فصل الشتاء، مؤكدة أنه يوجد أكثر من نوع يختلف من البشرة العادية والجافة والمختلطة والدهنية.وأوضحت خبيرة التجميل، طريقة تقشير للبشرة بمكونات طبيعية من أجل إزالة الجلد الميت والطبقة السطحية التي تتأثر بسبب الأتربة والتصبغات بسبب أحوال الطقس.المكونات«سكر - زيت زيتون - نصف ليمونة».الطريقةيتم خلط المكونات مع بعضها البعض، حتى يتم التجانس، ومن ثم وضعها على الجلد كل 15 يوم، الأمر الذي يساعد في إزالة التصبغات وآثار الأتربة.- أدوات لا غنى عنها في حقيبتك خلال فصل الشتاءقالت سلمى، لابد أن تحتوي حقيبتك خلال فصل الشتاء، على مرطب خاص بنوع البشرة، بالإضافة إلى مرطب الشفاه.- نصائح لطالبات الجامعة للظهور بإطلالة أنيقة وبشرة نضرةأوضحت أخصائية التجميل، أن هناك نوعين من «الميكب» يناسبان طالبات الجامعة، الأول "الميكب الظاهر»، والثاني «النو ميكب».وقالت سلمى، أن الميكب الظاهر، يتم به ترطب البشرة، وبعدها يوضع «صن بلوك»، وبعد ذلك وضع «بيبي كريم»، بالإضافة إلى مورد الخدود أو «البلاشر» الوردي أو المشمشي، مشيرة الى أنها من الألوان التي تناسب النهار.أما عن النوع الثاني «النو ميكب»، أوضحت خبيرة التجميل، أنه نفس الخطوات الخاصة بالميكب الظاهر، مع استبدال «البيبي كريم» بـ «كريم الأساس»، بالإضافة إلى نسبة بسيطة من «الكونسيلر».