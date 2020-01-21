رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

للحفاظ على بشرتك من التوتر.. تناول هذه الأطعمة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:51 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
وكالات
طباعة
يؤثّر التوتر سلبًا على جهاز المناعة والحالة المعنوية، ويمكن أن يسبب مشاكل للهضم والبشرة، ويدفع التوتر الغدد نحو إنتاج المزيد من الزيت ما يوفر بيئة مواتية لظهور حب الشباب، إلى جانب اضطراب الهرمونات الذي يحدث نتيجة استمراره لفترة.

كما أن ارتفاع مستوى هرمونات التوتر (الكورتيزول تحديدًا) يفاقم المشاكل الجلدية؛ ولتخفيف تأثير التوتر على البشرة تناول الأطعمة التالية:

الأفوكادو.. يحتوي الأفوكادو على توليفة من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة تغذّي البشرة، وتقلل جفافها، وتنقي الجلد من الأكسدة والسموم.

الهليون.. يمتاز هذا النوع من الخضروات بمضادات الأكسدة التي تحارب تلف أنسجة البشرة.

الكاجو.. من الأطعمة التي تزوّد البشرة بأحد أسرار النضارة الكاجو، لأنه غني بالسيلينيوم والزنك.

الشوكولاتة الداكنة.. من وسائل تنقية البشرة من السموم والأكسدة ودعمها بالحيوية تناول الشوكولاتة الداكنة، كما أنها غنية بالنحاس الذي يمنح البشرة بريقًا ولمعانًا، وكلما زادت نسبة الكاكاو في الشوكولا كلما ساعدت على تخفيف التجاعيد.

أطعمة فيتامين سي.. يعمل هذا الفيتامين كمضاد للأكسدة، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين، كما تمتاز الفواكه والخضروات التي تحتوي بمحتواها من الماء، والذي يساهم في الترطيب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

«النضال الجنسي للإخوان».. فضيحة الزواج العرفي في قناة الشرق

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تعلن وفاة رابع حالة بفيروس جديد يشبه «كورونا»

منذ حوالي 10 ساعات

سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

منذ حوالي 12 ساعة

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تحذير هام من «الموارد المائية» لتجنب أضرار سقوط الأمطار

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

إصابة 15 موظفا طبيًا بفيروس «كورونا» الجديد في الصين

اليابان تتخذ إجراءات للتعامل مع فيروس «كورونا»

للحفاظ على بشرتك من التوتر.. تناول هذه الأطعمة

دراسة: القهوة خطر على مرضى ضغط الدم

منوعات

صلاح «2013-2020».. 3 صور تكشف الفارق الهائل

اليوم موعد أفريقيا مع المونديال.. وآمال بتجنب كوت ديفوار

«الصحة البريطانية» تكشف طريقة جديدة لعلاج سرطان عنق الرحم

شخصان يضعان الأرض بين قطعتى خبز ويحولانها إلى شطيرة

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

الثقافة تعرض 4 أفلام هادفة للأطفال بالمحافظات

«الأشرطة الكتابية فى العمائر الإسلامية» أمسية ببيت المعمار المصرى

«بوسعى أن أقول» للعامرى.. القصيدة إذ تصوّر تضادات الحياة

«روسيا في عيون أطفال مصر» بإجازة نصف العام