«المركزي»: خفض تكلفة الاقتراض يقلص أعباء الدين بـ280 مليار جنيه سنويًا

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي عن أن خفض تكلفة الاقتراض خلال الفترة الماضية تزامنا مع خفض الفائدة وزيادة الثقة في الاقتصاد يسهم في خفض تكلفة أعباء الدين العام بقيمة 280 مليار جنيه سنويا.وقال المصدر اليوم الإثنين، إن تكلفة الاقتراض انخفضت إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف، بنحو 7 % حيث بلغ متوسط تكلفة الاقتراض حاليا 11.2% مقابل أكثر من 18% في السابق.وأوضح أن هذا الانخفاض الكبير في الفائدة على الاقتراض سينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، خاصة أن حجم الدين يتجاوز 4 تريليونات جنيه.