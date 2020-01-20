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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: نتقرب إلى الله بفضح الإخوان (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:37 م
الباز
الباز
محمود عرفات
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استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وقائع الابتزاز الجنسي للنساء داخل قناة الشرق القطرية، وزواج قيادات القناة عرفيا من العاملات والمذيعات بها استغلالا لحاجاتهن إلى المال.

وقال الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن عزام التميمي القيادي الإخواني تزوج سيدة تدعى فيروز حليم وأفرد لها مساحة في القناة لتقديم برنامج، وكذلك دعاء حسن التي تزوجها أيمن نور عرفيا ثم أصبحت السيدة الأولى في القناة، ومعتز مطر تزوج 6 مرات عرفيا.

وأضاف الباز أن البعض قد يقول إن هذه حياة خاصة لهؤلاء الأشخاص ولا يمكن اقتحامها أو نشرها، ولكن أقول لهم: "عندما يكون هناك خصم للدولة يدعي الشرف، فنحن نتقرب إلى الله بفضحهم".

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