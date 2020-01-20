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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل يعاقب الاتحاد الأوروبي تركيا بسبب التنقيب عن الغاز بالتوسط؟

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:49 م
جريدة الدستور
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أعلن مفوض شؤون الخارجية و​السياسة​ الأمنية في ​الاتحاد الأوروبي​ جوزيف بوريل، أنه تم تكليف وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعداد ​عقوبات​ ضد الأفراد والكيانات في ​تركيا​، المسؤولين عن تنفيذ أعمال ​التنقيب​ الجيولوجي غير الشرعي في منطقة شرق المتوسط.

وأشار بوريل خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "ناقشنا الوضع بشأن عمليات الحفر الجديدة التي تجريها تركيا في ​البحر المتوسط​، ووزير الخارجية القبرصي أبلغنا بذلك، واتفقنا على مطالبة السلطات المختصة في المجالس بوضع اللمسات النهائية على القائمة السوداء للأفراد والكيانات في تركيا، المسؤولة عن أعمال الحفر غير القانونية، والتي يجب فرض عقوبات عليها".

وشارك وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الاثنين، في مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لإطلاع نظرائه في الاتحاد الأوروبي على الأنشطة الاستفزازية الجديدة، التي أعلنتها تركيا في الجزء الجنوبي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والجرف القاري للجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية، إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سوف يطلع المشاركين على آخر التطورات في القضايا الإقليمية والدولية؛ من بينها الوضع في ليبيا، وذلك بالنظر إلى نتائج مؤتمر برلين.

وعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا بعناون "بسبب قبرص .. مصر توجه تحذيرا لتركيا"، وأوضحت فيه أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أصدر بيانا تؤكد فيه مصر مجددا على حقوق قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأشار الفيديو، إلى أن البيان حذر تركيا من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن شرق المتوسط، وضرورة الالتزام بتنفيذ قواعد القانون الدولي.


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