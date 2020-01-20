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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الخولي: توصيات مؤتمر برلين جيدة وقطر خنجرا في ظهر العرب

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:19 م
طارق الخولي
طارق الخولي
محمد الشريف
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قال طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التوصيات الصادرة عن مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة الليبية جيدة، لكنها تفتقد لآليات تنفيذها على أرض الواقع، مشككا في ضمان تنفيذ هذه التوصيات، خاصة في ظل استمرار اعتماد الطرف الآخر الممثل في حكومة فايز السراج الإخوانية المدعومة من قطر وتركيا، على الميليشيات الإرهابية والمرتزقة والجماعات المسلحة في مواجهة الجيش الوطني.

وأضاف الخولي في كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الحزب المصري الديمقراطي، أن قطر تمثل خنجرًا في الظهر العربي، منتقدًا موقفها من الأزمة الليبية واستمرار خروجها عن الصف العربي وهجومها على جامعة الدول العربية بعد إدانة الجامعة للموقف التركي.

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