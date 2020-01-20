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سياسي

قيادات الوفد يشاركون في عزاء الدكتور محمود السقا (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:08 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة،
إسلام نصير
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قدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، واجب العزاء في القطب الوفدى الكبير، الدكتور محمود السقا، أستاذ ورئيس قسم تاريخ القانون وفلسفته، وعضو مجلس النواب السابق، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق، في مسجد عمر مكرم.

حضر العزاء الدكتور محمود أباظة الرئيس الشرفي لحزب الوفد، وفؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي للحزب، واللواء سفير نور عضو الهئية العليا للحزب، وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا للوفد، ورئيس تحرير جريدة الوفد، والمهندس نبيل عبد الله، عضو الهيئة العليا، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد.

وحضر أيضا محمد نجيب زغلول، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ، والنائب الوفدي محمد عبده، والنائب الوفدي عمرو أبو اليزيد، والنائب الوفدي حسين غيتة، ومواهب الشوربجي، رئيس اتحاد المرأة الوفدية، وقيادات بيت الأمة.

كما حضر العزاء منير فخري عبد النور، سكرتير عام حزب الوفد سابقًا، والسفير التونسي بالقاهرة نجيب منيف، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان سابقًا، ونصر فريد واصل مفتي الديار الأسبق.

وشيع الفقيد الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث شارك في تشييع الجثمان مندوب عن رئاسة الجمهورية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، وقيادات حزب الوفد، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتلاميذ الراحل.

وشغل الفقيد الراحل منصب نائب رئيس حزب الوفد، وعضو في مجلس الشعب دورة 2012، وعمل أستاذًا لتاريخ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة - وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق.

وكان أبرز ظهور سياسي للراحل خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب في يناير 2012، وله العديد من المؤلفات في عالم الإنسانية بجانب انتصاره لمبادئ الحق والعدل والقانون، وكان له دور إيجابي في معظم الندوات والمؤتمرات الدولية والمصرية وحصل على العديد من الجوائز التقديرية ومنها جائزة عن بحث في المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد بمدينة لندن عام 1976.

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