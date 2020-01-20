مصادر: عزام التميمي ومعتز مطر متزوجان عرفيًا.. والظهور الإعلامي مقابل صمت الفتيات

كشف الناشط السياسى وائل غنيم عن زواج القيادى فى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، عزام التميمى، عرفيًا، من إحدى مذيعات قناة الشرق التى تُبث من تركيا، تدعى «فيروز حليم»، مشيرًا إلى أن الأخيرة لا تحمل أى مؤهلات لتُصبح مذيعة.وكشفت مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية عن أنه يتم ابتزاز المذيعات العاملات فى قنوات الإخوان جنسيًا مقابل ظهورهن على الشاشة، مشيرة إلى أن الهارب أيمن نور، رئيس مجلس أمناء قناة الشرق الإخوانية، تزوج عرفيًا من المذيعة الإخوانية دعاء حسن، وبعد أن تم فضح أمره اضطر للاعتراف بالزواج وإعلانه رسميًا.وقالت المصادر إن الإعلامى الإخوانى معتز مطر هو الآخر تزوج عرفيًا أكثر من مرة، مستغلًا حاجة بعض الفتيات للشهرة فى إقناعهن بالزواج منه، مشيرة إلى أن قبول الفتيات هذا الأمر نتيجة خوفهن من الغربة والفقر بعد تراجع قيمة التمويلات التى يتلقينها.من جهته، قال أحد شباب الإخوان فى تركيا- رفض نشر اسمه- إن عزام التميمى كان يخشى من أن تعرف زوجته الأولى بزواجه الثانى، لذا فإنه تزوج من فيروز حليم عرفيًا، مقابل ظهورها على الشاشة، رغم أنها لا تحمل أى مؤهلات إعلامية، مشيرًا إلى أنهما أقاما فى فندق «جراند ويندهام» بإسطنبول. وأضاف الشاب أن أيمن نور استفاد من هذا الزواج بحصوله على تمويل لتأسيس قناة «لا» الإخوانية، بهدف الاستمرار فى التحريض ضد مصر، وتابع: «بعد تأسيس القناة عين فيروز مديرة لها إرضاءً للتميمى، رغم أنها لا تحمل أى مؤهلات أو شهادات إعلامية».