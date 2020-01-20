ميران طالبة بجامعة حلوان تعمل على نصبة شاي

عرضت الإعلامية ياسمين عز، تقريرًا مصورًا مع ميران الطالبة بجامعة حلوان، وقررت العمل على نصبة شاي.قالت ميران، خلال التقرير الذي عرض في برنامج «حديث المساء» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إن الناس تستغرب من عملها بجوار قهوة، لكنها تؤكد أن الفتيات يمكنها أن تعمل في كل المجالات التي يعمل فيها الشباب.وأضافت ميران، أن ما يميزها، هو صنع المشروبات من يد «ست البيت» فتخرج بنكهة مختلفة.ووصفت الإعلامية ياسمين عز، ميران بأنها بنت بـ"100 راجل"، لم تهتم بنظرة المجتمع، والتابوهات التي وضعها المجتمع.