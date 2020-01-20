عواصف ترابية تحجب الرؤية بالوادى الجديد.. ورفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عواصف ترابية ضربت عددًا من المناطق، مما أدى إلى حجب الرؤية على الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبًا للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية.وذكرت المحافظة- في بيان اليوم- أنه تم تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، كما رفعت المستشفيات، والوحدات الصحية، ونقاط الإسعاف، وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية، أو سقوط أشجار، جراء الرياح الشديدة.وفى سياق متصل، تكثف أجهزة الأمن من وجودها على الطرق السريعة لإسداء النصح لرواد هذه الطرق بتوخي الحذر، ومتابعة أى حوادث مرورية.