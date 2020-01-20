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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تدين الاعتداء على معسكر يمني في مأرب

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
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أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، 20 يناير 2020، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين.

ونقل البيان خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية في هذا المُصاب الأليم.

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