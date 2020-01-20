دبلوماسى: جميع المؤتمرات الدولية تتناول قضية الأمن والاستقرار

قال السفير الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن جميع المؤتمرات الدولية تتناول قضية الأمن والاستقرار، لذلك تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية عن الهجرة غير الشرعية والأمن والاستقرار.وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن الرئيس في كلمته أبرز قضية الهجرة غير الشرعية باعتبار أن هناك مصالح مشتركة لكل الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية، نحو التعاون لمواجهة هذا التحدي الذي يعد عائقًا أمام التنمية المستدامة.وأشار السفير صلاح حليمة، إلى أن الرئيس وضع خطوطًا عريضة في كلمته حول وضع ضمانات للاستثمار وتعزيز سبل التبادل التجاري على أساس من العدالة وفتح الأسواق البريطانية للمنتجات الإفريقية وتشجيع الصادرات.