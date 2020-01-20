سلمى رشيد تغنى بمشاركة نجلها يانيس (فيديو)

شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديدًا لها.وظهرت سلمى رشيد في الفيديو وهي تغني لنجلها "يانيس"، وعلقت عليه، قائلة: "من أجمل اللحظات اللي كنعشيها.. الحمد لله.. الله يرزقكم الذرية الصالحة ويحفظلكم أولادكم"، ونال الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيها.وكانت الفنانة المغربية سلمى رشيد، قد شاركت متابعيها بصورة جديدة لها من كواليس مسلسل "زهر الباتول"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ويعد مسلسل "زهر الباتول" ثاني تجارب الفنانة المغربية سلمى رشيد فى التمثيل، وذلك بعدما خاضت أولى تجاربها بالمشاركة فى مسلسل "قلبى بغاه"، الذي عُرض فى موسم رمضان الماضي.