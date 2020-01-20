انقطاع جزئي للمياه عن 8 مناطق بمصر الجديدة غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق «ميدان تريومف ومتفرعاته- ميدان سانت فاطيما ومتفرعاته- ميدان الحجاز- شارع فريد سميكة ومتفرعاته- شارع عمار بن ياسر ومتفرعاته- ميدان هليوبوليس- شارع محمد فريد- جامع الفتح»، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح غدًا الثلاثاء الموافق 21- 1- 2020 وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم.وأوضحت الشركة في بيان لها، قبل قليل، أن انقطاع المياه يأتي نظرًا لقيام الشركة بأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 م3، وذلك لأعمال القوات المسلحة بشارع الحجاز، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.. وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.