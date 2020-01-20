وزير الأوقاف يهدي نظيره الموريتاني أحدث إصدارات الوزارة

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نظيره الموريتاني الداه سيد أعمر طالب، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، إذ عقد الاجتماع الخاص بينهما بمقر وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بنواكشوط لبحث المزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.وخلال اللقاء الذي حضره السفير أحمد سلامة، سفير مصر بدولة موريتانيا، أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نظيره الموريتاني، نسخًا من أحدث إصدارات الوزارة، منها "كتاب بناة وهدامون"، وكتاب "مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة"، وكتاب "الكليات الست".وأثنى الوزير الموريتاني على هذه الإصدارات وعلى جهود وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.وتناول اللقاء سبل تفعيل وتنشيط دور المركز الثقافي المصري بنواكشوط، إذ يبدأ هذا النشاط بمحاضرة هامة لوزير الأوقاف المصري اليوم تحت عنوان "خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة".