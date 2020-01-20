رئيس «ناروبين»: مصر أحدثت ثورة تطوير في شركات قطاع الأعمال

قال المهندس إبراهيم موسى، رئيس شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن هناك ثورة تطوير في شركات قطاع الأعمال العام، ما يبشر بنتائج جيدة للغاية في مستقبل القطاع العام.وأضاف موسى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير قطاع الأعمال يساهم في زيادة الناتج القومي للدول، إذ يتم تحصيل جزء من أرباح الشركات للخزينة العامة للدولة، مشيرا إلى أن أهم الأزمات التي كانت تواجه قطاع الأعمال هي غياب التطوير.يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.