الإمارات: نرفض زعزعة الاستقرار في اليمن

نددت الإمارات اليوم الاثنين، بالاعتداء الذي نفذه الحوثيون، واستهدفوا مسجدا في محافظة مأرب اليمنية.وأكدت دولة الإمارات، رفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الأمني للبلاد، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.ودعت دولة الإمارات، إلى المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره.واستهدف جماعة الحوثيين الارهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة معسكرًا للاستقبال تابع للقوات الحكومية، بالإضافة إلى مسجد شمال غرب مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيلا و130 جريح في حصيلة أولية.وأفادت مصادر طبية يمنية، مساء الأحد، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمال البلاد إلى 111 قتيلا، موضحًا أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشح للزيادة.وأشارت المصادر إلى أن 68 جريحًا بينهم مصابون حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.